Izraeli pezullon përkohësisht operacionet në aeroportin e Tel Avivit pas sulmit me raketa nga Jemeni

Aeroporti kryesor i Izraelit pezulloi përkohësisht operacionet e fluturimit të hënën pas një sulmi me raketa nga Jemeni, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik i Izraelit KAN tha se trafiku ajror në aeroportin “Ben Gurion” u pezullua përkohësisht, me vonesa në ngritjen dhe uljen e disa fluturimeve, përfshirë fluturimet e linjave ajrore “El Al”, “Israir” dhe “Arkia”.
Një deklaratë ushtarake tha se mbrojtja ajrore kapi një raketë të lëshuar nga Jemeni. Raketa aktivizoi sirenat për sulm ajror në disa zona, përfshirë zonën e Tel Avivit të Madh dhe Rrafshin Jugor Bregdetar, të cilat janë të banuara nga miliona izraelitë, tha KAN.
Grupi Huthi i Jemenit konfirmoi sulmin, duke thënë se goditi disa objektiva të ndjeshëm me një raketë balistike hipersonike me koka të shumta luftarake. Grupi tha se dy objektiva jetësore izraelite u goditën gjithashtu nga dy dronë në qytetin jugor të Eilat.
Sulmi i së hënës erdhi tre ditë pasi Izraeli nisi sulme ajrore në vendet e Huthive në kryeqytetin e Jemenit, Sanaa, duke vrarë të paktën tetë persona dhe duke plagosur më shumë se 140 të tjerë.
Huthit dhe Izraeli kanë shkëmbyer sulme në muajt e fundit mes tensioneve në rritje për shkak të luftës së vazhdueshme të Tel Avivit në Rripin e Gazës, ku më shumë se 66 mijë palestinezë janë vrarë që nga tetori i vitit 2023.