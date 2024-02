Izraeli planifikon “burgosjen” e 1,4 milion njerëzve në 12 kilometra katrorë në jug të Gazës

Zona Al-Mawasi, ku Izraeli po planifikon të detyrojë 1,4 milion palestinezë të zhvendosur të migrojnë nga Rafah në këtë zonë, nuk mund të strehojë një popullsi të kësaj madhësie për shkak të sipërfaqes së saj të vogël dhe mungesës së infrastrukturës, raporton Anadolu.

Izraeli dëshiron të pushtojë qytetin e Rafahut, ku e shpalli një zonë të sigurt për ata në veri gjatë sulmeve të tij në Rripin e Gazës dhe detyroi rreth 1,4 milion palestinezë të migrojnë. Izraeli dëshiron të largojë me forcë popullsinë prej aty.

Pas shpalljes së synimit për të sulmuar Rafahun, qeveria e Tel Avivit pretendoi se do të sigurohet një korridor i sigurt kalimi për qindra mijëra njerëz të zhvendosur që të largohen nga qyteti, pas reagimeve dhe paralajmërimeve nga komuniteti ndërkombëtar dhe vendet arabe.

Sipas mediave izraelite, rreth 1,5 milionë palestinezë të zhvendosur në Rafah do të detyrohen të migrojnë në Al-Mawasi, që ndodhet në perëndim të rajonit dhe pretendohet se është një zonë e sigurt. Nga ana tjetër, qeveria izraelite përmbahet nga deklarata për rajonin ku do t’i drejtojë palestinezët, të cilët planifikon t’i largojë me forcë nga Rafah.

Në një intervistë që dha për kanalin amerikan ABC News më 11 shkurt, kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, pohoi se “kalimi i sigurt” do t’u sigurohej qindra mijëra palestinezëve të zhvendosur në Rafah përpara një sulmi të mundshëm tokësor.

Netanyahu kishte thënë se ata po punojnë për një “plan të detajuar” për të siguruar “kalim të sigurt” për evakuimin e më shumë se një milion palestinezëve që u strehuan në qytet përpara se të pushtonin Rafahun, të cilin ai e përshkroi si bastionin e fundit të Hamasit në Gaza.

Rajoni Al-Mawasi

E vendosur në bregun e Mesdheut, afërsisht 28 kilometra në jugperëndim të Rripit të Gazës, Al-Mawasi është një zonë 12 kilometra e gjatë dhe afërsisht një kilometër e gjerë në juglindje të Luginës së Gazës, duke filluar nga Deir al-Belah në veri, duke kaluar përmes Khan Younis dhe duke u shtrirë në Rafah.

Në Al-Mawasi, që përbëhet nga toka bujqësore dhe duna rëre, mijëra palestinezë të zhvendosur aktualisht po qëndrojnë në tenda, pavarësisht mungesës së infrastrukturës.

Duket e pamundur të akomodohen qindra mijëra njerëz në Al-Mawasi, që përkon me 3 për qind të Rripit të Gazës me një sipërfaqe prej përafërsisht 12 kilometra katrorë.

Al-Mawasi, që ndahet në dy rajone të ndërlidhura gjeografikisht, njëri në Khan Younis dhe tjetri në Rafah, përbëhet kryesisht nga toka bujqësore dhe duna rëre.

Popullsia e Al-Mawasi, ku nga e kaluara e deri më sot kanë jetuar kryesisht familje që merren me bujqësi, llogaritet të jetë 9 mijë.

Historia Al-Mawasi

Tokat në Al-Mawasi, të cilat iu ndanë familjeve që merren me bujqësi që nga periudha e Shtetit Osman dhe periudha e Mandatit Britanik, u regjistruan në emër të shtetit.

Al-Mawasi, që u bashkua me kufijtë e Egjiptit pasi Izraeli pushtoi tokat palestineze në vitin 1948, u bë një rajon i rëndësishëm turistik i Rripit të Gazës.

Ushtria izraelite pushtoi Rripin e Gazës, duke përfshirë Al-Mawasi, gjatë sulmit të trefishtë kundër Egjiptit në vitin 1956, por u tërhoq pas 5 muajsh, kështu që Al-Mawasi mbeti përsëri nën sundimin egjiptian.

Izraeli ndërtoi vendbanime në rajonin Al-Mawasi pasi ripushtoi Rripin e Gazës në 1967.

Al-Mawasi u evakuua në vitin 2005 në përputhje me planin e njëanshëm të tërheqjes së ish-kryeministrit izraelit, Ariel Sharon, në mënyrë që tokat në rajon t’u ktheheshin familjeve që jetonin atje dhe merreshin me bujqësi.

Numri i banesave në Al-Mawasi, që e ka marrë emrin nga procesi me të cilin fermerët në rajon nxjerrin ujë duke gërmuar pishina thithëse në sipërfaqen e tokës për të ujitur të korrat e tyre, nuk i kalon 100.

Gjithashtu, në rajon nuk ka infrastrukturë, kanalizime, rrjet elektrik dhe komunikimi apo rrugë të asfaltuara.

Plani i Izraelit për të “burgosur” 1,4 milion njerëz në Al-Mawasi

Me shtimin e sulmeve izraelite dhe sulmeve tokësore në pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës, mijëra palestinezë u detyruan të emigrojnë në Al-Mawasi, ku mungojnë nevojat elementare dhe infrastruktura dhe ngritën tenda atje.

Izraeli më parë u kishte bërë thirrje palestinezëve që kishte zhvendosur me forcë të shkojnë në Al-Mawasi. Ushtria izraelite, e cila e shpalli zonën Al-Mawasi si zonë të sigurt, kreu sulme ajrore dhe tokësore në rajon në janar dhe i dëboi palestinezët e zhvendosur atje në Rafah.

Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze njoftoi më 22 janar se avionët luftarakë izraelitë shënjestruan 4 qendra azili në rajonin Al-Mawasi.

Në lajmin e saj të publikuar më 23 janar, agjencia zyrtare palestineze WAFA njoftoi se avionët luftarakë izraelitë bombarduan çadrat ku po qëndronin refugjatët në rajonin Al-Mawasi dhe dhjetëra njerëz u vranë dhe u plagosën nga sulmi.

Sulmet e Izraelit në Rafah

Izraeli, i cili vrau dhjetëra mijëra palestinezë në sulmet e tij në Gaza, detyroi shumicën e popullsisë në pjesët veriore dhe qendrore të rajonit të përqendrohej në qytetin Rafah në kufirin me Egjiptin.

Ndërsa Izraeli po sulmon rajonin jugor, të cilin e shpalli “zonë të sigurt” për ata në veri gjatë gjithë sulmeve nga ajri, tani po planifikon ta pushtojë atë nga toka dhe të detyrojë popullsinë të largohet.

Vlerësohet se rreth 1 milion e 400 mijë civilë janë të bllokuar në Rafah.

Komuniteti ndërkombëtar paralajmëron Izraelin se një sulm gjithëpërfshirës në Rafah do të shkaktonte një tragjedi të re të madhe.