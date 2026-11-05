Izraeli po kufizon trajtimin e 1,100 fëmijëve të amputuar në Gaza

Izraeli po kufizon mundësinë që fëmijët e amputuar në Gaza të marrin trajtim mjekësor jashtë vendit, ka deklaruar organizata për të drejtat e njeriut Euro-Med Human Rights Monitor.
Sipas organizatës, kufizimet izraelite në udhëtim dhe evakuimet mjekësore po pengojnë qindra fëmijë nga marrja e trajtimit të specializuar jashtë Gazës.
Organizata raportoi të mërkurën se 1,134 fëmijë në Gaza kanë pësuar amputime të gjymtyrëve si pasojë e sulmeve izraelite, ndërsa vetëm një numër i vogël prej tyre po marrin kujdesin afatgjatë që u nevojitet.
Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se, nga shtatori 2024 deri në maj 2026, janë vlerësuar për trajtim rreth 2,300 persona të amputuar, përfshirë fëmijë dhe të rritur.
Megjithatë, vetëm rreth 500 persona, ose më pak se një e katërta, kanë marrë proteza të përhershme.
Euro-Med tha se aktualisht në Gaza janë vetëm tetë profesionistë të certifikuar për proteza dhe ortotikë. Gjithashtu, mungojnë pajisjet e nevojshme për prodhimin, vendosjen, mirëmbajtjen dhe përshtatjen e protezave.
Organizata paralajmëroi se mungesa e trajtimit, rehabilitimit dhe mbështetjes së duhur arsimore mund të shkaktojë pasoja afatgjata për fëmijët.
Sipas saj, mungesa e kontrolleve mjekësore dhe mosrregullimi i protezave ndërsa fëmijët rriten mund të çojë në komplikime të tjera, dhimbje kronike dhe vështirësi më të mëdha në lëvizje. /mesazhi