Izraeli po vazhdon operacionet duke “nxitur” luftë civile në Gaza

Ish-negociatori politik izraelit, Daniel Levy, ka deklaruar se pavarësisht armëpushimit, Izraeli ka marrë mbështetje të plotë ushtarake për riokupimin e Gazës.
Sipas tij, Izraeli po armatos dhe mbështet milici që synojnë të krijojnë kaos dhe po nxit elementë të një lufte civile në Gaza, “ashtu siç ka bërë më parë në Siri dhe Liban”.
Levy tha për Al Jazeera se ndërsa SHBA mund të kërkojë vendosjen e një force ndërkombëtare ose stabilitet më të madh, Izraeli në terren po arrin qëllimet e veta.
“Është e qëllimshme që Gaza të mos ketë ditë më të mira,” shtoi ai, duke paralajmëruar se palestinezët po shtyhen drejt një konflikti të brendshëm dhe se Izraeli po vepron lirshëm edhe në Bregun Perëndimor. /mesazhi