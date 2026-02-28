Izraeli pranon 50 mijë punëtorë të rinj nga India, sfida shtesë për punëtorët palestinezë

Izrael ka rënë dakord të lejojë hyrjen e 50 mijë punëtorëve shtesë nga India gjatë pesë viteve të ardhshme, kryesisht në sektorin e prodhimit. Vendimi u bë i ditur pas vizitës së kryeministrit indian Narendra Modi, gjatë së cilës dy vendet nënshkruan 16 marrëveshje bashkëpunimi.
Sipas autoriteteve indiane, marrëveshja parashikon lëshimin e vizave të reja pune për qytetarët indianë, duke zgjeruar praninë e tyre në tregun izraelit të punës.
Pas tetorit 2023, Izraeli ndaloi hyrjen e mbi 100 mijë punëtorëve palestinezë në territorin e tij. Si rrjedhojë, India dërgoi valë punëtorësh me kosto më të ulët. Deri në mesin e vitit 2025, mbi 20 mijë indianë kishin shkuar në Izrael, përfshirë mijëra në sektorin e ndërtimit, duke zëvendësuar në mënyrë të drejtpërdrejtë fuqinë punëtore palestineze.
Para 7 tetorit 2023, rreth 100 mijë palestinezë nga Bregu Perëndimor i pushtuar punonin brenda Izraelit, ndërsa 40 mijë të tjerë ishin të punësuar në vendbanime izraelite dhe zona industriale të kontrolluara nga Izraeli në Bregun Perëndimor. Aktualisht, rreth 7 mijë palestinezë lejohen të hyjnë çdo muaj në Izrael, ndërsa 9 mijë të tjerë punojnë në vendbanime ose zona industriale pranë tyre.
Sipas të dhënave të qeverisë izraelite, palestinezët përbënin 29 për qind të fuqisë punëtore në ndërtim para 7 tetorit. Tani, kjo fuqi po zëvendësohet gradualisht nga punëtorë indianë me paga më të ulëta.
Paga mesatare mujore në Bregun Perëndimor të pushtuar është rreth 430 dollarë. Në krahasim, paga minimale në Izrael për punëtorët palestinezë të punësuar ligjërisht është rreth 1,890 dollarë, ndërsa punëtorët e kualifikuar në ndërtim mund të fitojnë 2,380 dollarë ose më shumë në muaj. /mesazhi