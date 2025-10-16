Izraeli pret që Gjermania të heqë ndalimin e pjesshëm të armëve pas armëpushimit në Gaza

Zëvendësministrja e Jashtme e Izraelit, Sharren Haskel, tha se vendi i saj pret që Gjermania të heqë ndalimin e pjesshëm të eksporteve të armëve dhe paralajmërimin e udhëtimit drejt Izraelit, pas fillimit të armëpushimit në Gaza.
Gjatë një vizite në Berlin të mërkurën, Haskel deklaroi për gazetarët se “ne presim që qeveria gjermane t’i heqë këto dy kufizime”, sipas agjencisë gjermane DPA.
Ajo gjithashtu shprehu mbështetje që Gjermania të marrë pjesë në procesin e paqes për Gazën dhe tha se nuk do të kishte kundërshtime ndaj përfshirjes së Berlinit në një forcë paqeruajtëse për territorin palestinez.
Kancelari gjerman Friedrich Merz kishte urdhëruar në gusht ndalimin e përkohshëm të eksporteve të armëve drejt Izraelit që mund të përdoreshin në Gaza, duke përmendur veprimet gjithnjë e më agresive të ushtrisë izraelite, e cila që nga tetori 2023 ka shkaktuar vdekjen e rreth 68,000 palestinezëve. /mesazhi