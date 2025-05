Izraeli pretendon se ka pritur një tjetër raketë të lëshuar nga Jemeni

Ushtria izraelite pretendoi sot se ka pritur një raketë të lëshuar nga Jemeni nëpërmjet sistemeve të saj të mbrojtjes ajrore, transmeton Anadolu.

Media izraelite, përfshirë portalin e lajmeve “Times of Israel”, raportoi se sirenat e sulmit ajror u dëgjuan në disa zona në gjithë Izraelin qendror, me njerëzit që kanë marrë mesazhe të paralajmërimit të hershëm në celular në lidhje me sulmin me raketë.

Ajo shtoi se aktiviteti i fluturimit dhe operacionet në Aeroportin “Ben Gurion”, aeroporti kryesor i Izraelit, u ndaluan në kohën e lëshimit të raketës dhe rifilluan më vonë.

Nuk pati raportime për të lënduar ose dëme nga sulmi me raketë, sipas një deklarate ushtarake.

Grupi Huthi i Jemenit, i cili qëlloi disa raketa dhe dronë drejt Izraelit në javët e fundit, ende nuk ka komentuar për sulmin.

Sipas mediave izraelite, grupi Huthi ka lëshuar 28 raketa balistike dhe dhjetëra dronë drejt Izraelit që nga 18 marsi, kur Izraeli rifilloi luftën e tij gjenocidale në Gaza.