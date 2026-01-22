Izraeli qëllon mbi barinjtë e deleve dhe bombardon tokat bujqësore në Quneitra të Sirisë

Forcat e ushtrisë izraelite hapën sot zjarr ndaj barinjve të deleve në fshatin e provincës Quneitra, në shkeljen e fundit të sovranitetit të Sirisë, transmeton Anadolu.
Nuk u raportuan të lënduar në bastisjen që u zhvillua pranë qytetit Bir Ajam, raportoi Alikhbariya TV.
Forcat izraelite gjithashtu shënjestruan tokën bujqësore në jug të fshatit Jabata al-Khashab në Quneitra veriore me dy predha artilerie, tha transmetuesi.
Ende nuk ka informacione nëse ka viktima apo jo.
Forcat izraelite kanë kryer ndërhyrje pothuajse të përditshme në territorin sirian, veçanërisht në fshatin Quneitra, duke ndaluar civilë, duke ngritur pika kontrolli, duke marrë në pyetje ata që kalonin andej dhe duke shkatërruar tokën bujqësore.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën e demilitarizuar tampon, një veprim që shkeli marrëveshjen e vitit 1974.