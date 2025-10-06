Izraeli raporton 1.152 të vrarë nga personeli i sigurisë që nga 7 tetori 2023

Izraeli ka raportuar se 1.152 anëtarë të personelit të sigurisë janë vrarë që nga 7 tetori 2023, kryesisht në përleshjet në Rripin e Gazës dhe Liban, transmeton Anadolu.
Ministria izraelite e Mbrojtjes lëshoi një deklaratë me shkrim në lidhje me humbjet që ka pësuar që nga 7 tetori. Thuhet se 1.152 personel sigurie janë vrarë në dy vitet e fundit, kryesisht në përleshjet në Rripin e Gazës dhe Liban.
Sipas të dhënave të ushtrisë, 6.313 ushtarë janë plagosur që nga 7 tetori, përfshirë 2.952 në konfliktin e Gazës. Kanali 12 raportoi se 1.035 prej tyre ishin ushtarë, 100 ishin oficerë policie, 9 ishin oficerë inteligjence dhe 8 ishin roje burgu.
Gjithashtu theksohet se më shumë se 30 mijë izraelitë janë ankuar për sëmundje mendore që nga 7 tetori 2023.