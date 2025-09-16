Izraeli raporton sulm me raketa nga Jemeni pas sulmit ajror në Hudaydah

Izraeli raportoi një sulm me raketa nga Jemeni sot, menjëherë pasi sulme ajrore izraelite goditën pozicionet e grupit Huthi në qytetin Al-Hudaydah në Detin e Kuq, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë të ushtrisë izraelite thuhet se një raketë nga Jemeni u prit nga mbrojtja ajrore izraelite.

E përditshmja Yedioth Ahronoth tha se sulmi shkaktoi aktivizimin e sirenave në disa zona në Izraelin qendror.

Sulmi erdhi disa orë pasi ushtria izraelite organizoi një valë sulmesh ajrore në portin Al-Hudaydah.

