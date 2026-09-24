Izraeli rrafshon me buldozerë tokat palestineze dhe shkul pemët e ullirit në një fshat të Bregut Perëndimor

Buldozerët izraelitë vazhduan të mërkurën, për të tretën ditë radhazi, shkatërrimin e tokave palestineze dhe shkuljen e pemëve të ullirit në fshatin Deir Nidham, në veriperëndim të Ramallahut, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Izraeli e ka pushtuar Bregun Perëndimor që nga viti 1967. Komuniteti ndërkombëtar i konsideron të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara, ndërsa Izraeli vazhdon aktivitetet e tij të vendbanimeve kolone.
Burime lokale thanë për Anadolu se punimet me buldozerë kanë prekur sipërfaqe të mëdha të tokave në pronësi të palestinezëve, duke shkulur dhjetëra pemë ulliri, ndërsa forcat izraelite i penguan pronarët e tokave të hynin në pronat e tyre.
Njëri prej pronarëve të prekur, Abu Mohammed, tha për Anadolu se buldozerët izraelitë kanë pastruar pjesë të tokës së tij që nga e hëna dhe kanë shkulur pemët e ullirit të mbjella aty.
“Nuk na lejuan të hynim në tokë. Këto punime me buldozerë po kryhen para sezonit të korrjes”, tha ai.
Pronarët e tokave nuk kanë marrë shpjegim për atë që po ndodh, shtoi ai, duke pyetur: “Pse po i shkulni pemët?”
Palestinezët paralajmërojnë se Izraeli po i përdor këto metoda për t’i hapur rrugën aneksimit zyrtar të Bregut Perëndimor, gjë që do të minonte mundësinë e krijimit të një shteti palestinez, të parashikuar në rezolutat përkatëse të OKB-së.
Bregu Perëndimor i pushtuar ka dëshmuar përshkallëzim të vazhdueshëm të sulmeve nga kolonët dhe operacioneve ushtarake izraelite që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit në Gaza më 8 tetor 2023, krahas zgjerimit të pikave të vendbanimeve kolone, ndërtimit të rrugëve dhe shtimit të kufizimeve ndaj lëvizjes së palestinezëve.