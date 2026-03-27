Izraeli: Rreth 5.500 persona janë plagosur në sulmet iraniane që nga fillimi i luftës

Izraeli tha sot se 5.492 persona të plagosur janë evakuuar në spitale që nga fillimi i luftës me Iranin më 28 shkurt, sipas një përditësimi zyrtar, transmeton Anadolu.
Që nga ora 7 e mëngjesit të sotëm, 116 persona mbeten të shtruar në spital, përfshirë një në gjendje kritike dhe 16 në gjendje të rëndë, tha Ministria e Shëndetësisë e Izraelit në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ministria njoftoi se 24 pacientë janë në gjendje të moderuar, 74 kanë lëndime të lehta dhe një po i nënshtrohet vlerësimit mjekësor.
Izraeli mban kufizime të rrepta në informacionin në lidhje me ndikimin e sulmeve hakmarrëse iraniane dhe sulmeve nga Hezbollahu, me ushtrinë që vendos kontrolle të rrepta mbi median dhe paralajmërime kundër publikimit të pamjeve të dëmeve ose zbulimit të vendeve të shënjestruara.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë kryer ofensivë ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 persona, përfshirë ish-liderin suprem Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet dhe aviacionin global.