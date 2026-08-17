Izraeli sheh një rënie prej 53 për qind të të kthyerve, ndërsa largimet janë në rritje

Një raport i fundit zyrtar i Knesset-it tregoi një rënie të mprehtë të numrit të izraelitëve që kthehen në Izrael gjatë viteve të fundit, krahas një rritje të numrit të atyre që largohen nga vendi, raportoi të hënën Yedioth Ahronoth, transmeton Anadolu.
“Vala e armiqësisë ndaj Izraelit në botë dhe ndjenja e përkatësisë mund të ketë çuar në një rritje të numrit të izraelitëve që kthehen, pavarësisht luftës,” tha gazeta duke cituar një raport nga Qendra e Kërkimit dhe Informacionit të Knesset.
Raporti vjen mes zemërimit të gjerë publik dhe zyrtar ndaj Izraelit në mbarë botën për luftën gjenocidale të mbështetur nga SHBA në Gaza që nga 8 tetori 2023.
Gjenocidi ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 174.000, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, ndërsa ka shkatërruar 90 për qind të infrastrukturës së Gazës. OKB-ja ka vlerësuar koston e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.
“Në vitet 2022-2024, ka pasur një rënie drastike prej 53 për qind të numrit të banorëve të kthyer”, theksohet në raportin e Knesset, sipas gazetës.
Raporti nuk trajtoi përqindjen e izraelitëve të kthyer në vitin 2025.
Gazeta tha se rënia përkon me të dhënat e publikuara së fundmi nga Byroja Qendrore e Statistikave të Izraelit dhe studiues akademikë që tregojnë një rritje të mprehtë të numrit të izraelitëve që largohen nga vendi.
“Studimi trajtoi gjithashtu një sërë sfidash burokratike, ekonomike dhe sociale që e bëjnë të vështirë për izraelitët marrjen e një vendimi për t’u kthyer,” tha gazeta.
Këto përfshijnë periudha të gjata pritjeje për të marrë sigurimin shëndetësor shtetëror, më pak përfitime në krahasim me emigrantët e rinj, sfidat e punësimit dhe vështirësitë në integrimin e fëmijëve në sistemin arsimor.
Yedioth Ahronoth tha se numri mesatar vjetor i izraelitëve të kthyer ishte rreth 9.300 midis 2008 dhe 2012, përpara se të binte në rreth 7,400 midis 2013 dhe 2020.
“Ka pasur një rënie të madhe në numrin e të kthyerve nga rreth 8.000 në 2020 në rreth 3.800 në 2024 – numri më i ulët në vitet e fundit”, tha ai.
Sipas gazetës, raporti thotë se rënia më e madhe ka ndodhur në vitin 2023, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Rënia e migracionit të kthimit kontribuoi gjithashtu në deficitin e bilancit të migracionit të Izraelit midis 2022 dhe 2024, i cili mat diferencën midis atyre që hyjnë dhe dalin nga vendi.
Sipas të dhënave të Byrosë Qendrore të Statistikave të cituara në raport, Izraeli regjistroi një deficit migrimi prej rreth 140.000 njerëzve gjatë këtyre tre viteve.
Gazeta tha se Amerika e Veriut ka zënë prej kohësh pjesën më të madhe të izraelitëve të kthyer, por numri i të kthyerve nga atje gjithashtu ka rënë ndjeshëm.
Rreth gjysma e të gjithë të kthyerve midis 2005 dhe 2024 erdhën nga Amerika e Veriut, ndërsa 13 për qind të tjerë u kthyen nga Britania, Gjermania dhe Franca, dhe 6 për qind nga Rusia dhe Ukraina.
Numri i të kthyerve nga SHBA-ja ra ndjeshëm, nga rreth 3.700 në 2020 në vetëm 1.500 në 2024.
“Përqindja e banorëve të kthyer nga Rusia dhe Ukraina u rrit ndjeshëm në vitin 2022 në 9 për qind nga Ukraina dhe 8 për qind nga Rusia e të gjithë të kthyerve, me sa duket për shkak të luftës Rusi-Ukrainë”, tha gazeta.