Izraeli shqyrton lirimin e të burgosurve palestinezë në këmbim të pengjeve

Mediat izraelite raportojnë se autoritetet e mbrojtjes kanë nisur përgatitjen e një liste me të burgosur palestinezë që mund të përfshihen në një marrëveshje shkëmbimi me Hamasin, në këmbim të lirimit të pengjeve të mbajtur në Gaza.
Sipas gazetës Haaretz, ushtria izraelite gjatë natës ka kaluar vetëm në operacione mbrojtëse në Rripin e Gazës, duke pezulluar përkohësisht ofensivën për marrjen nën kontroll të qytetit të Gazës.
Megjithatë, mëngjesin e sotëm ushtria izraelite paralajmëroi se qyteti i Gazës mbetet një “zonë luftarake” dhe u bëri thirrje palestinezëve të mos kthehen ende në pjesën qendrore të qytetit. /mesazhi