“Izraeli të lejojë dhe lehtësojë grupet e paanshme të të drejtave dhe përpjekjet e ndihmës nga vendet e treta në Gaza”

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) ka vendosur se Izraeli është i detyruar sipas Konventës së Gjenevës të bjerë dakord dhe të lehtësojë skemat e ndihmës të ofruara nga vendet e treta dhe grupet humanitare të paanshme, përfshirë Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC) dhe agjencinë e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA), për të siguruar që ndihma e mjaftueshme të arrijë në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Në mendimin e saj të detajuar, gjykata ndërkombëtare theksoi se Izraeli si fuqi pushtuese mban një detyrim të pakushtëzuar për të siguruar që nevojat themelore të popullsisë lokale të përmbushen.
Ajo zbuloi se popullsia e Gazës është furnizuar “në mënyrë të pamjaftueshme” sipas kuptimit të Nenit 50 të Konventës së Katërt të Gjenevës dhe se për këtë arsye Izraeli duhet të lejojë dhe të ndihmojë operacionet e ndihmës humanitare.
Gjykata tha se pas ngjarjeve të 7 tetorit të vitit 2023, Izraeli e kufizoi rëndë hyrjen e ndihmës dhe madje edhe bllokoi shpërndarjen e furnizimeve humanitare dhe mjekësore duke filluar nga 2 marsi i këtij viti, duke lejuar që vetëm sasi të kufizuara të rifillojnë që nga 19 maji.
Duke hedhur poshtë pretendimet e Izraelit se stafi i UNRWA-së ishte i lidhur me grupe të armatosura, gjykata deklaroi se “Izraeli nuk i ka vërtetuar pretendimet e tij se një pjesë e konsiderueshme e punonjësve të UNRWA-së janë anëtarë të Hamasit” ose asaj që ajo e quajti “organizata të tjera terroriste”.
Gjithashtu Izraeli nuk gjeti prova diskriminimi në shpërndarjen e ndihmës nga UNRWA-ja bazuar në kombësi, racë, fe ose mendim politik.
“Fuqia pushtuese nuk mund të përdorë kurrë arsye të sigurisë për të justifikuar pezullimin e përgjithshëm të të gjitha aktiviteteve humanitare në territorin e pushtuar”, tha gjykata, duke përsëritur se detyrimi i Izraelit për të lehtësuar ndihmës është i “pakushtëzuar”.
Gjykata riafirmoi se ligji i okupimit zbatohet krahas së drejtës ndërkombëtare humanitare që rregullon armiqësitë dhe se Izraeli duhet të respektojë të dy grupet e detyrimeve.
Teksa theksoi se mendimi i saj përqendrohet në identifikimin e detyrimeve ligjore të Izraelit dhe jo në përcaktimin e pasojave të çdo shkeljeje, gjykata theksoi se Izraeli mbetet i detyruar sipas ligjit ndërkombëtar të respektojë, mbrojë dhe përmbushë të drejtat e njeriut të palestinezëve në territoret e pushtuara.
“Izraeli, si një fuqi okupuese, nuk ka të drejtë për sovranitet dhe as të ushtrojë pushtet sovran në asnjë pjesë të territorit palestinez të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor”, tha gjykata.
Gjithashtu ajo përsëriti detyrimin e Izraelit për të mos përdorur urinë e popullsisë civile si një metodë lufte.