Izraeli thotë se ka nisur 26 valë sulmesh ajrore në periferitë jugore të Bejrutit që nga e hëna

Ushtria izraelite tha se ka nisur 26 valë sulmesh ajrore në periferitë jugore të Bejrutit që nga e hëna, duke synuar ndërtesa të larta dhe infrastrukturë që pretendon se i përkasin grupit libanez Hezbollah, transmeton Anadolu.
“Rreth 26 valë sulmesh ajrore kanë synuar periferinë që nga fillimi i betejës”, tha ushtria izraelite në një postim në Telegram.
Sulmet ajrore izraelite në Liban që nga e hëna kanë vrarë 123 persona dhe kanë plagosur 683 të tjerë, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve Libaneze.
Ushtria izraelite shtoi se kishte synuar “qendrat e komandës dhe strukturat shumëkatëshe në Bejrut gjatë natës”, duke pretenduar se ato përmbanin “infrastrukturë ushtarake që i përkiste Hezbollahut”.
Gjithashtu tha se sulmet kishin në shënjestër “një qendër komande të këshillit ekzekutiv dhe një strukturë që ruante mjetet ajrore pa pilot”, tha gjithashtu ushtria izraelite.
Konflikti i armatosur në rajon u zgjerua të hënën për të përfshirë Libanin pasi Izraeli dhe SHBA-ja filluan një ofensivë të vazhdueshme kundër Iranit më 28 shkurt.
Të hënën, Hezbollahu, një aleat i Iranit, shënjestroi një vendndodhje ushtarake në Izraelin verior në përgjigje të sulmeve të përbashkëta ushtarake SHBA-Izrael ndaj Iranit, si dhe sulmeve të vazhdueshme të Izraelit ndaj Libanit, pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga nëntori i vitit 2024.
Izraeli nisi një ofensivë të re kundër Libanit po atë ditë, duke kryer sulme ajrore në periferitë jugore të Bejrutit dhe zonat në Libanin jugor dhe lindor që vranë më shumë se 70 persona. Të martën, forcat izraelite filluan një inkursion të kufizuar tokësor.
Izraeli më parë kishte vrarë më shumë se 4.000 persona dhe kishte plagosur rreth 17.000 të tjerë gjatë një ofensive në Liban që filloi në tetor 2023 dhe u përshkallëzua në një luftë në shkallë të plotë në shtator 2024.
Që nga 28 shkurti, ofensiva Izrael-SHBA kundër Iranit ka vrarë rreth 1.000 persona, përfshirë Udhëheqësin Suprem Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë. Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.