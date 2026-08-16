Izraeli vazhdon bombardimet në Libanin jugor, të paktën 11 të vrarë

Të paktën 11 persona janë vrarë në sulmet izraelite në Libanin jugor, në një nga ditët më të përgjakshme që nga shpallja e armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja në qershor.
Kryeministri libanez Nawaf Salam tha se shtatë persona u vranë në një sulm ndaj një shtëpie në periferi të Ansarit, rreth 70 kilometra në jug të Bejrutit. Mediat shtetërore raportuan se në mesin e viktimave ishin tre fëmijë dhe dy gra.
Më vonë, sulme të tjera goditën qytetin Deir al-Zahrani, ku, sipas Ministrisë libaneze të Shëndetësisë, u vranë katër persona dhe u plagosën pesë të tjerë.
Autoritetet libaneze thanë se sulmi në Ansar ndodhi rreth orës 04:30 dhe goditi një zonë ku jetonin familje të zhvendosura.
Kryeministri Salam dënoi sulmet dhe kërkoi ndalimin e përshkallëzimit. Ai tha se civilët e vrarë nuk ishin pjesë e ndonjë infrastrukture ushtarake.
Izraeli: U vra një komandant i Hezbollahut
Ushtria izraelite tha se sulmi në Ansar kishte për objektiv Ali Samir al-Haj Hassan, të cilin e përshkroi si komandant të një batalioni të Hezbollahut në njësinë Radwan.
Sipas ushtrisë izraelite, sulmi ishte kryer pas një sulmi ndaj ushtarëve izraelitë, ku tre prej tyre u plagosën rëndë.
Izraeli pretendoi se Hassan dhe pjesëtarë të tjerë të Hezbollahut ndodheshin në një seli ushtarake dhe se familjarët e tij po përdoreshin si “mburoja njerëzore”.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mbrojti sulmin, duke thënë se objektivi ishte një seli e Hezbollahut që kishte urdhëruar sulmin ndaj ushtarëve.
Hezbollahu i hodhi poshtë këto pretendime, duke i cilësuar si të rreme dhe akuzoi Izraelin se civilët libanezë ishin shënjestruar qëllimisht në shtëpitë e tyre.
Sulmet e fundit kanë rritur shqetësimet për përshkallëzimin e situatës në Libanin jugor, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit të shpallur në qershor. /mesazhi