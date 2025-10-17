Izraeli vazhdon kufizimin e ndihmave humanitare në Gaza edhe në Ditën Botërore të Ushqimit

Në Ditën Botërore të Ushqimit, Izraeli vazhdoi të kufizojë hyrjen e ndihmave humanitare në Rripin e Gazës, duke e thelluar krizën humanitare që po përjetojnë mbi dy milionë banorë. Sipas Al Jazeera-s, numri i kamionëve të ndihmave që lejohen të hyjnë në territor është ulur nga 600 në vetëm 300 në ditë, ndërsa vetëm 216 arritën destinacionin e tyre javën e fundit.
Organizatat humanitare paralajmërojnë se qindra palestinezë, përfshirë dhjetëra fëmijë, kanë humbur jetën nga uria dhe mungesa e ushqimit. Rreth një në katër fëmijë vuan nga kequshqyerja akute, ndërsa 90 për qind e fëmijëve nën moshën dy vjeç konsumojnë më pak se dy grupe ushqimore në ditë.
Ndërkohë, autoritetet izraelite vazhdojnë të bllokojnë hyrjen e agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) në Gaza, pavarësisht se ndihmat ndodhen të gatshme në Egjipt dhe Jordani. Kombet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Izraelit të hapë më shumë pika kalimi dhe të mos përdorë ndihmat për civilët si mjet presioni politik. /mesazhi