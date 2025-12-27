Izraeli vazhdon ofensivën në Qabatiya: rrethim, zhvendosje e detyruar dhe shkatërrim i infrastrukturës

Forcat izraelite të okupimit po vazhdojnë për të dytën ditë radhazi ofensivën e tyre ndaj qytetit Qabatiya, në jug të Jeninit, duke vendosur rrethim të plotë, duke kryer marrje në pyetje në terren ndaj dhjetëra banorëve, si dhe duke zbatuar zhvendosje të detyruar dhe konfiskim të shtëpive.
Sipas dëshmitarëve okularë, ushtria izraelite ka bastisur një numër të madh banesash, i ka kontrolluar ato dhe ka marrë në pyetje dhjetëra qytetarë në vendngjarje. Disa shtëpi janë shndërruar në pozicione ushtarake, ndërsa një shkollë në qytet është kthyer në bazë ushtarake dhe qendër ndalimi e hetimi.
Mjetet e rënda izraelite kanë dëmtuar dhe gërryer disa rrugë, ndërkohë që shumica e hyrjeve dytësore të qytetit janë bllokuar me barriera dheu, duke penguar lëvizjen e banorëve brenda dhe jashtë qytetit.
Operacionet kanë shkaktuar gjithashtu shkatërrim të rëndë të infrastrukturës, përfshirë ndërprerjen e energjisë elektrike në disa lagje të Qabatiyas. /mesazhi