Izraeli vazhdon shkatërrimin e ndërtesave banesore në Gaza City

Ushtria izraelite ka paralajmëruar se do të godasë një tjetër ndërtesë të lartë banimi në Gaza City, ndërtesën al-Ruya.
Kjo vjen pasi dje u shkatërrua Kulla Soussi me 15 kate dhe të premten Kulla Mushtaha me 12 kate. Banorë palestinezë që jetojnë në çadra pranë këtyre ndërtesave kanë mbetur të plagosur nga sulmet.
Izraeli pretendon, pa ofruar prova, se ndërtesat përdoreshin nga Hamasi, gjë që ky grup e mohon, duke thënë se ushtria po përdor këtë si justifikim për të sulmuar civilët.
Ndërkohë, ushtria izraelite po shkatërron sistematikisht infrastrukturën e mbetur në qytet, ndërsa ka urdhëruar popullsinë palestineze të zhvendoset në zonën e ashtuquajtur humanitare në al-Mawasi, në qytetin Khan Younis, i cili gjithashtu është nën sulme. /mesazhi