Izraeli vazhdon shkeljet e armëpushimit me sulme ajrore dhe artilerie në Gaza

Ushtria izraelite po vazhdon shkeljet e marrëveshjes së armëpushimit, duke rifilluar bombardimet ajrore dhe goditjet me artileri në zona të ndryshme të Rripit të Gazës.
Sipas korrespondentëve në terren, forcat izraelite të dislokuara në zonat lindore të qytetit të Gazës kanë hapur zjarr me armë automatike drejt lindjes së lagjes Al-Tuffah, ndërsa në të njëjtën kohë helikopterë luftarakë Apache kanë qëlluar në lindje të Jabalisë, në veri të territorit.
Po ashtu, avionët izraelitë bombarduan një shtëpi në lindje të qytetit Deir al-Balah, në pjesën qendrore të Rripit të Gazës.
Të shtëna të tjera u raportuan nga automjetet ushtarake izraelite në veri dhe perëndim të qytetit Rafah, si dhe në lindje të Khan Younis, në jug të territorit.
Shkeljet e armëpushimit vazhdojnë pavarësisht marrëveshjes që hyri në fuqi më 11 tetor të vitit të kaluar. Që nga ajo datë, numri i të vrarëve ka arritur në 439, ndërsa i të plagosurve në 1.223. /mesazhi