Izraeli vazhdon shkeljet e armëpushimit, tetë palestinezë të vrarë në Gaza

Tetë palestinezë, përfshirë një fëmijë, janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite në gjithë Rripin e Gazës të dielën, mes shkeljeve të përditshme nga Izraeli të armëpushimit të arritur vitin e kaluar, bëri të ditur një burim mjekësor.
Burimi në Spitalin Nasser në Khan Younis, në jug të Gazës, tha për Anadolu se pesë palestinezë janë vrarë në një sulm ajror në al-Mawasi, në perëndim të qytetit.
Burime lokale thanë se sulmi goditi pranë shkollave ku ndodheshin fëmijë, duke shkaktuar panik mes tyre.
Në një sulm tjetër, një burim mjekësor në Spitalin al-Shifa në qytetin e Gazës tha se tre palestinezë, përfshirë një fëmijë, janë vrarë në një sulm ajror izraelit në rrugën al-Thawra.
Burimi shtoi se gjashtë palestinezë të tjerë kanë pësuar lëndime të shkallëve të ndryshme.
Burime lokale thanë se një dron izraelit shënjestroi një grup civilësh të mbledhur në rrugën al-Thawra.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, shkeljet e vazhdueshme të armëpushimit kanë shkaktuar vrasjen e 1.580 palestinezëve dhe plagosjen e 5.711 të tjerëve që nga 10 tetori 2025.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta e Izraelit në Gaza ka shkaktuar vrasjen e më shumë se 74 mijë palestinezëve dhe plagosjen e mbi 175 mijë të tjerëve, tregojnë të dhënat e ministrisë. Lufta ka shkatërruar gjithashtu rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës.