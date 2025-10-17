Izraeli vazhdon sulmet në Gaza pas armëpushimit: 23 të vrarë dhe mbi 120 të plagosur

Edhe pse në Gaza është shpallur armëpushimi, Izraeli ka vazhduar sulmet ajrore dhe tokësore në disa zona të Rripit të Gazës. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, gjatë këtyre sulmeve kanë humbur jetën 23 persona dhe 122 të tjerë janë plagosur.
Në 24 orët e fundit, spitalet kanë pranuar gjithsej 29 trupa, përfshirë viktima të nxjerra nga rrënojat dhe disa që kishin ndërruar jetë pas plagëve të marra më herët.
Që nga fillimi i ofensivës izraelite në tetor 2023, numri i të vrarëve në Gaza ka arritur në 67.967, ndërsa mbi 170 mijë persona janë plagosur.
Ndërkohë, autoritetet lokale theksojnë se nën rrënoja vazhdojnë të mbeten mijëra trupa.
Armëpushimi mes Izraelit dhe Hamasit hyri në fuqi më 10 tetor, pasi marrëveshja për ndërprerjen e luftimeve dhe shkëmbimin e robërve u nënshkrua në Egjipt. Megjithatë, situata në terren mbetet e tensionuar dhe ndërprerjet e dhunës janë ende të brishta. /mesazhi