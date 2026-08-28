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Izraeli vazhdon sulmet në jug të Libanit me artileri dhe zjarr mitralozësh

Forcat izraelite vazhduan sulmet në jug të Libanit të premten, duke përdorur artileri dhe zjarr mitralozësh për të goditur disa zona, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit, transmeton Anadolu.

Agjencia tha se artileria izraelite goditi vendbanimin Houla dhe Wadi al-Salouqi.

Nuk kishte menjëherë informacione për viktima apo dëme materiale.

Sulmet e fundit vijnë pasi forcat izraelite intensifikuan operacionet në të gjithë jugun e Libanit të enjten, duke kryer sulme ajrore, granatime me artileri dhe inkursione tokësore në disa zona, përfshirë Mansouri dhe Mays al-Jabal.

Izraeli ka vazhduar operacionet ushtarake në Liban që nga nisja e një ofensive të re më 2 mars, ndërsa forcat e tij kanë avancuar në zona të tjera të jugut.

Më 26 qershor, Libani dhe Izraeli arritën një marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, e cila parashikon tërheqjen graduale të Izraelit nga territoret libaneze të pushtuara, në këmbim të dislokimit të ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, përfshirë Hezbollahun.

Bisedimet e sponsorizuara nga SHBA-ja kanë vijuar që atëherë për zbatimin e marrëveshjes, përfshirë tërheqjen izraelite dhe dislokimin e ushtrisë libaneze, ndërsa sulmet izraelite në jug të Libanit kanë vazhduar.

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