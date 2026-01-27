Izraeli vazhdon sulmet në zona të ndryshme të Gazës, pavarësisht armëpushimit

Ushtria izraelite vazhdon të bombardojë Rripin e Gazës me sulme ajrore dhe artilerie pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve lokale, njësitë e artilerisë izraelite bombarduan zona të ndryshme në lindje të qytetit Khan Yunis në jug të Gazës.
Avionët luftarakë izraelitë kryen sulme ajrore në Rafah në jug të Gazës. Këto sulme ndodhën njëkohësisht me sulmet në pjesën perëndimore të qytetit.
Njësitë e artilerisë izraelite bombarduan pika të ndryshme në pjesën lindore të lagjes Tuffah në qytetin lindor të Gazës ndërsa zjarri i pakontrolluar u hap gjithashtu nga automjete ushtarake dhe helikopterë.
Gjithashtu thuhet se helikopterët izraelitë hapën zjarr pa dallim drejt zonave lindore të kampit të refugjatëve Bureij në Gazën qendrore.