Izraeli vendos shtetrrethim në Qusra të Bregut Perëndimor, vazhdon rrethimi i familjeve palestineze

Ushtria izraelite bastisi sot qytetin Qusra, në jug të Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe vendosi shtetrrethim mes tensioneve në rritje ndërsa pushtuesit izraelitë vazhduan të rrethojnë tre familje palestineze për të katërtën ditë radhazi, raporton Anadolu.
Dëshmitarët okularë thanë për Anadolu se një forcë e madhe ushtarake izraelite hyri në qytet, me trupa këmbësorie dhe dhjetëra automjete ushtarake të vendosura nëpër rrugët e tij. Forcat vendosën shtetrrethim dhe urdhëruan mbylljen e dyqaneve, shtuan ata.
Tensionet janë përshkallëzuar në Qusra që kur okupuesit izraelitë ngritën një tendë dhe struktura të përkohshme midis shtëpive palestineze në zonën Ras al-Ain në periferi të qytetit.
Okupuesit kanë rrethuar tre shtëpi që nga e diela, duke i penguar banorët e tyre të hyjnë apo të dalin dhe duke i ndaluar vizitorët të arrijnë në to.