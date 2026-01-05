Izraeli vijon sulmet vdekjeprurëse në Gaza, shkel sërish armëpushimin

Ushtria izraelite ka kryer sulme të reja vdekjeprurëse në Rripin e Gazës, duke shënuar shkelje të tjera të marrëveshjes së armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara në tetor. Ndërkohë, forcat izraelite vazhdojnë shkatërrimin e objekteve në veri të Gazës dhe bllokimin e ndihmave humanitare.
Të paktën tre palestinezë u vranë të dielën në sulme të ndara izraelite në Khan Younis, sipas burimeve mjekësore për Al Jazeera. Mes viktimave ishte një djalë 15-vjeçar, një peshkatar dhe një burrë tjetër i qëlluar për vdekje në lindje të qytetit.
Në pjesën qendrore të Gazës, disa persona u plagosën nga zjarri izraelit në lindje të kampit të refugjatëve Bureij. Ndërkohë, në qytetin e Gazës, ushtria izraelite vazhdoi shkatërrimin e shtëpive dhe infrastrukturës civile në lagjen Tuffah, e cila është pothuajse tërësisht e rrënuar.
Ushtria izraelite deklaroi se po shkatërron atë që e cilëson si “infrastrukturë terroriste” në veri të Gazës, përfshirë tunele në Beit Lahiya. Po ashtu, dronë izraelitë hodhën eksplozivë mbi disa shtëpi në lindje të qytetit të Gazës, ndërsa lagjet Shujayea dhe Zeitoun u goditën nga artileria.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga fillimi i luftës në tetor 2023 janë vrarë të paktën 71,386 palestinezë dhe janë plagosur 171,264 të tjerë. Që nga nënshkrimi i armëpushimit, më pak se tre muaj më parë, janë vrarë të paktën 420 persona.
Ndërkohë, Izraeli vazhdon të bllokojë një pjesë të madhe të ndihmave humanitare në kufi me Gazën, pavarësisht deklaratave të Kombeve të Bashkuara dhe organizatave në terren që flasin për mungesa të rënda. Gjithashtu, autoritetet izraelite kanë ndaluar veprimtarinë e disa organizatave ndërkombëtare humanitare në Gaza, përfshirë Mjekët pa Kufij dhe Këshillin Norvegjez për Refugjatët. /mesazhi