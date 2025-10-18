Izraeli vret 11 anëtarë të një familjeje palestineze në Gazë, shkelja më e rëndë e armëpushimit

Forcat izraelite kanë vrarë 11 anëtarë të një familjeje palestineze në qytetin e Gazës, në shkeljen më të rëndë të armëpushimit që ka hyrë në fuqi tetë ditë më parë.
Sipas Shërbimit të Mbrojtjes Civile në Gaza, sulmi ndodhi të premten mbrëma kur një predhë tanku izraelit goditi një automjet civil që transportonte familjen Abu Shaaban në lagjen Zeitoun të qytetit.
Në mesin e viktimave janë shtatë fëmijë dhe tre gra, të cilët u qëlluan ndërsa po përpiqeshin të ktheheshin në shtëpinë e tyre për ta kontrolluar.
Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile, Mahmoud Basal, tha se familja “mund të ishte paralajmëruar ose trajtuar ndryshe”, duke shtuar se “ajo që ndodhi tregon se pushtimi ende është i etur për gjak dhe vazhdon të kryejë krime ndaj civilëve të pafajshëm.” /mesazhi