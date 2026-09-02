Izraeli vret 2 palestinezë në sulme dhe të shtëna me armë në Gaza

Izraeli vrau dy palestinezë dhe plagosi të tjerë sot në një sulm ajror dhe të shtëna me armë në qytetin Jabalia dhe kampin e refugjatëve në Rripin verior të Gazës, pavarësisht nga një armëpushim në vazhdim, sipas burimeve lokale, raporton Anadolu.
Dëshmitarët thanë për Anadolu se forcat izraelite hapën zjarr drejt tendave që strehonin palestinezët e zhvendosur në qytetin Jabalia ndërsa një dron izraelit goditi një grumbull civilësh në kampin e refugjatëve Jabalia.
Një burim mjekësor në spitalin Al-Shifa tha për Anadolu se trupat e dy palestinezëve dhe disa të plagosurve u sollën në spital pas sulmit dhe të shtënave izraelite në Jabalia. Numri i saktë i të plagosurve nuk dihet menjëherë.
Izraeli filloi gjenocidin e tij në Gaza më 8 tetor 2023. Ofensiva vazhdoi për dy vjet, duke shkaktuar shkatërrim të gjerë ndërsa shkeljet izraelite kanë vazhduar pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, shkeljet izraelite kanë vrarë 1.326 palestinezë dhe kanë plagosur 4.398 të tjerë ndërsa ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë qindra trupa nga poshtë rrënojave, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës.
Gjenocidi i Izraelit në Gaza që nga tetori 2023 ka vrarë 73.462 palestinezë dhe ka plagosur 174.509 të tjerë, sipas ministrisë.