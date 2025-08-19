Izraeli vret 26 palestinezë në Gaza, ndërsa Hamasi pranon një propozim për armëpushim

Të paktën 26 palestinezë u vranë në të gjithë Rripin e Gazës të hënën, mes sulmeve të intensifikuara izraelite, sipas zyrtarëve të spitalit dhe burimeve lokale.
Dhuna u zhvillua edhe pasi Hamasi konfirmoi se kishte pranuar një propozim për një armëpushim 60-ditor , duke rritur shpresat për një armëpushim të mundshëm.
Spitalet në Gaza raportuan se tetë persona u vranë kur forcat izraelite shënjestruan tendat që strehonin civilë të zhvendosur në Khan Younis , një qytet që tashmë ka pësuar shkatërrime të mëdha.
Katër persona të tjerë u vranë në një sulm të veçantë ndaj një tendë në Deir el-Balah , në Gazën qendrore.
Korrespondentët e Al Jazeera-s raportuan se forcat izraelite hodhën në erë gjithashtu shtëpi banimi në jug të qytetit të Gazës , ndërsa granatime të rënda dhe të shtëna me armë u dëgjuan në lagjen Tuffah në lindje të qytetit.
Në një incident tjetër, forcat izraelite thuhet se qëlluan dhe vranë dy palestinezë pranë një pike shpërndarjeje ndihmash në Gazën jugore , sipas Al Jazeera Arabic. Vendndodhja operohet nga Fondi Global Humanitar (GHF) , një grup i mbështetur si nga Izraeli ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara.
Këto vdekje e çojnë numrin e personave të vrarë në pikat e shpërndarjes së ndihmave të hënën në katër.
Katastrofa humanitare në Gaza vazhdon të thellohet, me tre vdekje të tjera të raportuara për shkak të kequshqyerjes , duke e çuar numrin total të viktimave të lidhura me urinë në 266 , sipas Munir al-Barsh , drejtor i përgjithshëm i Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në Gaza. 122 prej të vdekurve kanë qenë fëmijë.