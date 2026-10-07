Izraeli vret 3 palestinezë, përfshirë një adoleshent dhe një mjek të mbrojtjes civile

Tre palestinezë, përfshirë një adoleshent dhe një mjek të mbrojtjes civile, u vranë dhe të tjerë u plagosën sot në sulmet izraelite, raporton Anadolu.
Një mjek vullnetar u vra në sulmet izraelite që synonin disa zona në të gjithë Rripin e Gazës, tha një burim mjekësor. Mjeku po punonte me Mbrojtjen Civile Palestineze. Ai u vra në një sulm ajror ndërsa po shkonte për të ndihmuar të plagosurit pranë spitalit “Kamal Adwan” në veri të Gazës, tha burimi për Anadolu.
Në Gazën jugore, trupi i një palestinezi 17-vjeçar u soll në spitalin “Nasser” pasi ai u vra në një sulm me dron izraelit në zonën Qizan Abu Rashwan në jug të Khan Younisit, tha një burim mjekësor. Një palestinez rreth të 60-ave u vra në një sulm izraelit me dron në kampin Khan Younis, tha një burim mjekësor për Anadolu. Disa palestinezë të tjerë u plagosën në sulmet ndërsa një adoleshent iu nënshtrua sot plagëve.
Sipas një burimi tjetër mjekësor, dy palestinezë u plagosën në një sulm izraelit me dron pranë shkollës Abu Hussein në Jabalia, në veri të Gazës. Në Gazën jugore, një adoleshent palestinez vdiq nga një plagë me armë zjarri në kokë, e marrë muajin e kaluar kur forcat izraelite hapën zjarr në lindje të Khan Younis, tha një burim mjekësor.
I njëjti burim tha se një vajzë u plagos nga të shtënat izraelite të drejtuara në tendat e palestinezëve të zhvendosur pranë pellgut të lagjes Al-Amal në Rrugën 5. Anijet izraelite avancuan drejt bregut të Rafahut dhe hapën zjarr në tendat që strehonin palestinezët e zhvendosur përpara se të tërhiqeshin, raportoi një korrespondent i Anadolu-s, duke cituar dëshmitarët okularë.
Në Khan Younis, ushtria izraelite kreu dy shkatërrime në pjesët verilindore dhe lindore të qytetit, mes të shtënave intensive me armë në lindje. Ushtria izraelite kreu gjithashtu shkatërrime në lindje të lagjes Tuffah të qytetit të Gazës dhe në lindje të qytetit të Gazës.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 74 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 175 mijë të tjerë, sipas shifrave palestineze. Lufta ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.