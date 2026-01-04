Izraeli vret dy palestinezë dhe plagos 18 të tjerë në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Dy palestinezë janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur nga zjarri izraelit në Rripin e Gazës të shtunën, në një shkelje të re të marrëveshjes së armëpushimit, bëjnë të ditur burime mjekësore.
Sipas burimeve mjekësore që folën për Anadolu, një vajzë 11-vjeçare u qëllua për vdekje nga forcat izraelite në qytetin Beit Lahia, në veri të Gazës. Vajza ndodhej në një zonë të shpallur të sigurt, nga e cila ushtria izraelite ishte tërhequr sipas armëpushimit.
Në një incident tjetër, një grua 45-vjeçare u vra nga zjarri i ushtrisë izraelite në zonën Tal al-Dhahab të Beit Lahias.
Po ashtu, një palestinez tjetër u plagos pranë Spitalit Nasser në qytetin Khan Younis, në jug të Gazës, në një zonë nga e cila ushtria izraelite ishte tërhequr më herët, sipas një burimi mjekësor.
Burimet mjekësore theksojnë se këto sulme përbëjnë shkelje të drejtpërdrejtë të armëpushimit dhe rrezikojnë jetën e civilëve. /mesazhi