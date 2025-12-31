Izraeli vret një fëmijë dhe plagos dy të tjerë në Gaza, shkelje e re e armëpushimit

Izraeli ka vrarë një vajzë palestineze dhe ka plagosur dy persona të tjerë në shkeljen e fundit të armëpushimit në Rripin e Gazës, thanë burime mjekësore.
Sipas tyre, një vajzë 11-vjeçare u qëllua për vdekje nga zjarri i ushtrisë izraelite në zonën al-Zarqa të lagjes al-Tuffah, në lindje të Qytetit të Gazës, zonë nga e cila forcat izraelite ishin tërhequr sipas marrëveshjes së armëpushimit.
Dëshmitarë okularë thanë se automjete ushtarake izraelite, të pozicionuara në lindje të lagjes, hapën zjarr të rëndë, ndërsa vajza u vra pasi u godit nga një plumb snajperi.
Në një incident tjetër, një grua dhe një fëmijë u plagosën nga zjarri izraelit që kishte në shënjestër civilë të zhvendosur në kampin Halawa, në qytetin Jabalia, në veri të Gazës.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se të paktën 414 palestinezë janë vrarë dhe mbi 1,100 të tjerë janë plagosur nga zjarri izraelit që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.
Sipas autoriteteve shëndetësore palestineze, që nga tetori i vitit 2023, mbi 71,000 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë, janë vrarë dhe më shumë se 171,000 janë plagosur në Gaza. /mesazhi