Një gjykatë izraelite zgjati sot me gjashtë muaj të tjerë paraburgimin e mjekut palestinez Hussam Abu Safiya, drejtor i spitalit “Kamal Adwan” në Rripin e Gazës, pa ngritur akuza ndaj tij, pavarësisht shqetësimeve për përkeqësimin e gjendjes së tij shëndetësore, transmeton Anadolu.
Organizata “Mjekët për të Drejtat e Njeriut – Izrael” njoftoi përmes një deklarate se një gjykatë në Beersheba e ka zgjatur paraburgimin e Abu Safiyas me gjashtë muaj të tjerë, pa formuluar asnjë akuzë kundër tij. Vendimi vjen pothuajse dy vjet pas arrestimit të tij në dhjetor të vitit 2024, theksoi organizata.
Sipas avokatit të tij, Nasser Odeh, gjykata e hodhi poshtë kërkesën për lirim, me argumentin se ai përbën kërcënim për Shtetin e Izraelit. Organizata tha se vendimi u mor pavarësisht shqetësimeve për përkeqësimin e shëndetit të Abu Safiyas dhe kushteve të rënda në të cilat ai mbahet i burgosur.
Izraeli mban në paraburgim dhjetëra mjekë nga Rripi i Gazës, pa ngritur akuza ndaj tyre. Organizata izraelite dhe palestineze për të drejtat e njeriut kanë raportuar më parë se mjekët palestinezë, përfshirë Abu Safiyan, janë përballur me keqtrajtime nga autoritetet izraelite të pushtimit.
Ushtria izraelite e arrestoi Abu Safiyan gjatë bastisjes në spitalin “Kamal Adwan”, në veri të Gazës, më 27 dhjetor 2024. Sipas grupit për të drejtat e njeriut, Gjykata e Qarkut në Lod refuzoi më herët kërkesën që Abu Safiya t’i nënshtrohej ekzaminimit të pavarur mjekësor dhe të merrte mendim të dytë mjekësor, pavarësisht shenjave shqetësuese lidhur me shëndetin e tij.
Më 11 qershor, Gjykata e Lartë e Izraelit refuzoi lirimin e 14 mjekëve palestinezë nga Rripi i Gazës, mes të cilëve drejtorë spitalesh dhe mjekë specialistë, të cilët mbaheshin në paraburgim pa akuza dhe pa gjyq. Rreth 9.350 të burgosur palestinezë mbahen në burgjet izraelite, përfshirë 350 fëmijë dhe 90 gra, ku ata përballen me tortura, uri dhe neglizhencë mjekësore, gjëra që kanë çuar në dhjetëra vdekje, sipas organizatave për të drejtat e njeriut.