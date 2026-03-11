Izraeli zhvendos Brigadën Golani nga Gaza në kufirin me Libanin, rriten tensionet

Shefi i ushtrisë izraelite urdhëroi transferimin e brigadës së këmbësorisë Golani nga Rripi i Gazës në kufirin me Libanin, tha ushtria sot ndërsa Tel Avivi vazhdon të zgjerojë ofensivën e tij në fqinjin verior, transmeton Anadolu.
Një deklaratë ushtarake tha se shefi i Shtabit të ushtrisë, Eyal Zamir urdhëroi që Brigada Golani të transferohej nga Komanda Jugore, e cila mbikëqyr Gazën, për të vepruar nën Komandën Veriore, e cila përfshin Libanin.
Ushtria tha se përforcime shtesë në sektorin verior do të merren në konsideratë bazuar në vlerësime të mëtejshme. Gazeta “Yedioth Ahronoth” e Izraelit raportoi se vendimi në fakt e zhvendos Brigadën Golani nga Gaza në frontin libanez.
Ushtria izraelite tha javën e kaluar se forcat nën Komandën Veriore ishin pozicionuar në disa vende brenda Libanit jugor. Sipas ushtrisë, Divizioni i 91-të po operon në Libanin lindor jugor, Divizioni i 210-të në zonën e Malit Dov (Fermat Shebaa) dhe Divizioni i 146-të në Libanin perëndimor jugor.
Mbetet e paqartë nëse vendosja e Brigadës Golani në Liban sinjalizon përgatitje për operacione më të thella tokësore, megjithëse ushtria izraelite i paralajmëroi banorët javën e kaluar të evakuojnë zonat në Libanin jugor.
Gati 600 persona janë vrarë dhe rreth 1.500 të tjerë janë plagosur në sulmet ajrore izraelite në të gjithë Libanin që nga 2 marsi, mes sulmeve ndërkufitare me Hezbollahun, sipas autoriteteve libaneze.
Përshkallëzimi erdhi mes tensioneve në rritje rajonale si rezultat i ofensivës së përbashkët të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, e cila deri më tani ka vrarë më shumë se 1.200 persona dhe ka plagosur mbi 10 mijë të tjerë që nga 28 shkurti.