Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Izraeli zhvendos Brigadën Golani nga Gaza në kufirin me Libanin, rriten tensionet

Izraeli zhvendos Brigadën Golani nga Gaza në kufirin me Libanin, rriten tensionet

Shefi i ushtrisë izraelite urdhëroi transferimin e brigadës së këmbësorisë Golani nga Rripi i Gazës në kufirin me Libanin, tha ushtria sot ndërsa Tel Avivi vazhdon të zgjerojë ofensivën e tij në fqinjin verior, transmeton Anadolu.

Një deklaratë ushtarake tha se shefi i Shtabit të ushtrisë, Eyal Zamir urdhëroi që Brigada Golani të transferohej nga Komanda Jugore, e cila mbikëqyr Gazën, për të vepruar nën Komandën Veriore, e cila përfshin Libanin.

Ushtria tha se përforcime shtesë në sektorin verior do të merren në konsideratë bazuar në vlerësime të mëtejshme. Gazeta “Yedioth Ahronoth” e Izraelit raportoi se vendimi në fakt e zhvendos Brigadën Golani nga Gaza në frontin libanez.

Ushtria izraelite tha javën e kaluar se forcat nën Komandën Veriore ishin pozicionuar në disa vende brenda Libanit jugor. Sipas ushtrisë, Divizioni i 91-të po operon në Libanin lindor jugor, Divizioni i 210-të në zonën e Malit Dov (Fermat Shebaa) dhe Divizioni i 146-të në Libanin perëndimor jugor.

Mbetet e paqartë nëse vendosja e Brigadës Golani në Liban sinjalizon përgatitje për operacione më të thella tokësore, megjithëse ushtria izraelite i paralajmëroi banorët javën e kaluar të evakuojnë zonat në Libanin jugor.

Gati 600 persona janë vrarë dhe rreth 1.500 të tjerë janë plagosur në sulmet ajrore izraelite në të gjithë Libanin që nga 2 marsi, mes sulmeve ndërkufitare me Hezbollahun, sipas autoriteteve libaneze.

Përshkallëzimi erdhi mes tensioneve në rritje rajonale si rezultat i ofensivës së përbashkët të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, e cila deri më tani ka vrarë më shumë se 1.200 persona dhe ka plagosur mbi 10 mijë të tjerë që nga 28 shkurti.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram