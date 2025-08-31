Izraelitët arrestojnë një grua në Ramallah, sulme edhe në qytete të tjera të Bregut Perëndimor

Foto nga arkiva

Forcat izraelite arrestuan një grua palestineze në pikëkalimin ushtarak të Atarës, në veri të Ramallahut, raportoi agjencia Wafa. Burime lokale thanë se edhe bashkëshorti i saj u mbajt për disa orë dhe më pas u lirua.

Në hyrje të qytetit Idhna, perëndim i Hebronit, ushtarët izraelitë qëlluan me plumba të vërtetë, granata zhurmuese dhe gaz lotsjellës ndaj civilëve palestinezë, por nuk u raportuan të lënduar. Sulme të tjera u zhvilluan edhe në disa qytete të tjera të Hebronit.

Një tjetër bastisje ndodhi në kampin e refugjatëve Dheisheh, në jug të Betlehemit. /mesazhi

