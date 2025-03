Ja çfarë ndodhi gjatë natës në Palestinë

Forcat izraelite nisën sulme të tjera pranë qytetit të Gazës, ndërsa numri i të vdekurve nga sulmet e së martës u rrit në tetë. Viktimat përfshinin një vajzë palestineze e cila u qëllua dhe u vra pranë Deir el-Balah.



Islamic Relief, një grup ndihmash, paralajmëroi se “fëmijët dhe disa nga njerëzit më të rrezikuar në Gaza do të vdesin” nëse bllokada e Izraelit ndaj të gjithë ndihmave humanitare në enklavën palestineze vazhdon.



Kryeministri i ardhshëm i Kanadasë, Mark Carney, kritikoi bllokadën e Izraelit në Gaza, duke thënë se gjërat thelbësore, duke përfshirë ushqimin, energjinë elektrike dhe furnizimet mjekësore nuk duhet të përdoren kurrë si mjete politike.



Policia izraelite bastisi librarinë e njohur të Edukimit në Jerusalemin Lindor të pushtuar për herë të dytë brenda një muaji, arrestoi për pak kohë bashkëpronarin e dyqanit dhe konfiskoi më shumë se 100 libra, duke përfshirë tituj nga Noam Chomsky, Ilan Pappe dhe Rashid Khalidi.



Rebelët Houthi të Jemenit thanë se do të rifillonin sulmet ndaj “çdo anije izraelite” që kalon nëpër Detin e Kuq dhe Arabik, ngushticën Bab al-Mandeb dhe Gjirin e Adenit dhe se sulmet do të vazhdojnë derisa të hiqet bllokada e Izraelit në Gaza.

Share this: Facebook

X