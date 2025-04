Ja një vështrim i shpejtë i zhvillimeve më të fundit në Palestinë këtë mbrëmje

Zëdhënësi i krahut ushtarak të Hamasit tha se gjysma e robërve të gjallë të mbajtur në Gaza janë në zona nën urdhrat e evakuimit të detyruar të Izraelit dhe nuk do të zhvendosen.



Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të “përfundojë fitoren” në Gaza së shpejti dhe do të sjellë të gjithë robërit që kanë mbetur atje.



Sulmi i madh ushtarak izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga 21 janari ka shkaktuar zhvendosjen më të madhe të palestinezëve që nga viti 1967, sipas OKB-së.



Ushtria izraelite tha se përgjoi një dron “nga lindja” menjëherë pasi udhëheqësi i Houthive në Jemen premtoi të vazhdonte sulmet ndaj Izraelit për të ndaluar luftën në Gaza.

Netanyahu dhe kreu i shkarkuar i agjencisë së sigurisë së brendshme Shin Bet, Ronen Bar, akuzuan publikisht njëri-tjetrin se po i shërbenin vetes mes një grindjeje politike në rritje.