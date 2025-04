Ja një vështrim i shpejtë i zhvillimeve më të fundit në Palestinë sonte

Duke pretenduar se po godiste Hamasin, ushtria izraelite nisi sulme masive ajrore duke rrafshuar shumë shtëpi në lagjen Shujayea në Gazën veriore, duke vrarë të paktën 35 palestinezë dhe duke plagosur shumë të tjerë.



Avionët luftarakë izraelitë nisën një sulm në Liban dhe fluturuan në lartësi të ulëta në të gjithë pjesët jugore të vendit, me një avion që u rrëzua në territorin libanez për shkak të mosfunksionimit.



Disa palestinezë u plagosën me plumba dhe të tjerë u rrahën dhe u arrestuan pasi forcat izraelite filluan më shumë bastisje në Nablus dhe Balata në Bregun Perëndimor të pushtuar.



Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, konfirmoi se vendi ka zhvilluar bisedime të drejtpërdrejta teknike me Izraelin mbi dekonfliktin në Siri.



Gati 60,000 fëmijë janë “në rrezik të komplikimeve të rënda shëndetësore për shkak të kequshqyerjes” pasi Izraeli vazhdon të bllokojë të gjithë ndihmën humanitare në enklavë.

