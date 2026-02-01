Nuk mund t’u shërbesh të pabesëve dhe të presësh besë prej tyre
Beduinët arabë që jetonin në Palestinë gjatë agresionit në Gaza u bashkuan me Izraelin. Shumë anëtarë të këtij komuniteti luftuan për Izraelin në Gaza, shumë u vranë, u plagosën në atë luftë dhe disa morën pjesë në krime kundër popullit palestinez.
Së fundi, burimet izraelite publikuan këtë foto që tregon policinë izraelite duke shembur shtëpinë e një ushtari izraelit me gjak arabo-beduin i cili luftoi për Izraelin edhe në Gaza.
Në këtë foto është një ushtar izraelit që luftoi në Gaza dhe shkatërroi shtëpi palestineze për Izraelin shikon ndërsa buldozerët izraelitë shembin shtëpinë e tij me urdhër të policisë izraelite, me qëllim që të sekuestrojnë tokën dhe të ndërtojnë një vendbanim në fshatin beduin të Zarzirit në Palestinën veriore të pushtuar.
Shembulli më i qartë se si Izraeli i trajton ata që u shërben është shembulli i Alia al-Ziyadneh, i cili justifikoi krimet izraelite kundër popullit palestinez në Këshillin e Sigurimit.
Tradhtari Ali përjetoi një poshtërim të vërtetë dje, ai pa shembjen e shtëpisë së tij nga ushtria izraelite dhe filloi të qante para kamerave. Edhe familja e tij dhe populli i Negevit u gëzuan për fatkeqësinë e tij. I tillë është fati i bashkëpunëtorëve.
Benjamin Netanyahu solli Ali al-Ziyadneh me vete në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara vitin e kaluar për t’i treguar botës një pamje të rreme se si ka myslimanë që mbështesin agresionin e Izraelit kundër Gazës. Dje, policia izraelite po i shembte shtëpinë, dhe ai u poshtërua dhe qau kështu pafuqishëm.
Ja se si ky tradhtar sulmoi ambasadorin palestinez në Këshillin e Sigurimit vitin e kaluar, duke justifikuar agresionin izraelit.
Në Izrael ekziston një komunitet i madh beduinësh, anëtarët e të cilit shërbejnë në ushtri dhe luftojnë kundër palestinezëve, popullit vëllazëror arab.
Rreth 250,000 beduinë jetojnë në shkretëtirën e Negevit. Njësia më e famshme izraelite e përbërë nga beduinë, e njohur si “Rrethuesit e Shkretëtirës”, u themelua në vitin 1992. Batalioni ka gjithsej 750 ushtarë dhe detyra e tyre kryesore është të sigurojnë kufirin me Rripin e Gazës. /tesheshi