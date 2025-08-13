Jaguar u prezantua zyrtarisht, duke i tmerruar disa dhe duke i kënaqur të tjerët

Koncepti Type 00 i Jaguar, i cili u zbulua në formë digjitale në fund të vitit të kaluar dhe shkaktoi një bujë të madhe në internet, tani ka pasur premierën e tij publike në Mbretërinë e Bashkuar në të famshmin “Goodwood Festival of Speed”.
Prezantimi vjen vetëm disa muaj para se kompania të planifikojë të zbulojë versionin e prodhimit të makinës radikale elektrike super-GT, e cila do të shënojë fillimin e një epoke krejtësisht të re për këtë markë legjendare.
Ky koncept tregon një qëllim të qartë për të ripërcaktuar plotësisht Jaguar-in.
Kompania ka bërë një veprim drastik dhe ka ndaluar shitjen e të gjitha modeleve ekzistuese për një vit për të përgatitur terrenin për një brez të ri modelesh ekskluzivisht elektrike, të pozicionuara në një gamë çmimesh dukshëm më të lartë.
Modeli i parë i ri i prodhimit do të prezantohet në fund të vitit dhe është një makinë GT me 4 dyer elegante me deri në 986 kuaj-fuqi.
Dizajni i saj, si nga jashtë ashtu edhe nga brenda, është rrënjësisht i ndryshëm nga çdo gjë që është parë nga Jaguar deri më tani.
Prodhimi do të fillojë në mesin e vitit të ardhshëm dhe do të pasojnë dy modele të tjera luksoze – ka spekulime për një limuzinë e madhe dhe një SUV që mund të konkurrojë me Bentley Bentayga.
Të tre modelet do të zhvillohen në një platformë mekanike krejtësisht të re JEA, e cila, sipas Jaguar, lejon një autonomi deri në 700 kilometra, si dhe karikim të shpejtë që shton 320 km në vetëm 15 minuta.
Koncepti Type 00 është rezultat i një procesi intensiv, gjatë të cilit projektuesit krijuan deri në 13 modele me madhësi të plotë.
Edhe pse është një kupe me 2 dyer me një çati të fiksuar, e cila nuk do të hyjë në prodhim, përmasat e automjetit – kabina e zhvendosur prapa, kapaku i gjatë – evokojnë qartë shoqërime me Jaguar E-Type legjendar nga viti 1961.
Njerëzit e brendshëm pohojnë se dimensionet, përmasat dhe stili i konceptit janë shumë afër modelit të prodhimit që do të vijë.
Super-GT i ri, një konkurrent i Porsche Taycan, është parë tashmë duke u testuar.
Dizajni i konceptit përcaktohet nga sipërfaqe moderne dhe minimaliste, pothuajse të sheshta, por me kthesa elegante.
Në vend të grilës klasike të radiatorit, përdoret një motiv i ri dizajni “Strike Through”, i cili shtrihet nga grila e përparme mbi kapak dhe madje edhe përmes xhamit të përparmë. I njëjti motiv gjendet edhe në fellnet masive 23-inç.
Një nga lëvizjet më radikale është heqja e xhamit të pasmë. Në vend të tyre, ka kamera anësore dhe pasqyra digjitale të pasme.
Brendësia ofron hapësirë minimaliste për dy persona, në nuanca krem.
Në vend të lëkurës, përdoren “tekstile të qëndrueshme”, dhe kabina është e zbukuruar me ulëse të pandërprera, një konsol qendrore dhe detaje prej bronzi.
Ka gjithashtu ekrane të fshehura që tërhiqen/zgjaten, si dhe shumë detaje të tjera futuriste.
Ende nuk dihet se sa nga kjo do të transferohet në modelin e prodhimit për vitin 2026.
Jaguar është i vetëdijshëm për rrezikun që po merr. Drejtori ekzekutiv Adrian Mardell thotë: “Nuk do të ketë sukses për JLR pa Jaguar”.
Qëllimi nuk është më të konkurrojë me BMW dhe Audi në formën e modeleve të tilla si XE, XF ose F-Pace – të gjitha të cilat janë ndërprerë. Në vend të kësaj, Jaguar po synon një audiencë të re që është e gatshme të shpenzojë rreth 140,000 euro për një makinë.
“Klienti ynë do të jetë i pavarur, urban, i pasur dhe i lidhur. Ata do të kenë shumë para, por pak kohë – kështu që çdo përvojë me ne duhet të jetë e përsosur”, thotë Rowdon Glover, drejtori ekzekutiv i Jaguar.
Po shqetësimi për ngadalësimin në tregun e makinave elektrike? Jaguar nuk shqetësohet nga kjo.
“Është gjithçka çështje kohe”, thotë Glover.
“Produkti ynë do të ndryshojë rregullat e lojës. Me një autonomi deri në 700 km dhe një karikim 15-minutësh, është diçka krejtësisht e ndryshme nga çdo gjë që ekziston sot”, shtoi Glover.