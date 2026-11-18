Jakup Krasniqi është nisur për në Kosovë nga burgu në Hagë ku po mbahet, raportohet në media.
Njëri nga figurat kyçe të UÇK-së u dënua pak javë më parë me 25 vite burgim nga Gjykata Speciale.
Kjo është hera e dytë që Krasniqi vjen në Kosovë pas dërgimit në Hagë. Më parë kishte ardhur në vendlindje pas vdekjës së vëllaut të tij.
Ky është njoftimi i plotë i Gjykatës Speciale:
Për arsye bindëse humanitare, Trupi Gjykues ka udhëzuar Sekretarinë që të menaxhojë një vizitë nën mbikëqyrje në Kosovë për Jakup Krasniqin.
Kjo është vizita e 15-të e tillë në Kosovë e një të paraburgosuri, e urdhëruar nga gjykatësit e Dhomave të Specializuara për arsye humanitare dhe e menaxhuar nga gjykata deri më sot.
Vizitat e tilla nën mbikëqyrje lejohen sipas Rregullës 56 të Rregullores së Procedurës dhe Provave të Dhomave të Specializuara të Kosovës (DhSK), e cila është miratuar nga gjykatësit dhe bazohet në të drejtën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, përfshirë Nenin 5 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Rregullat Minimale Standarde të Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e të Burgosurve.
Kur një i paraburgosur paraqet një kërkesë të kësaj natyre, gjykatësi ose gjykatësit që trajtojnë çështjen vlerësojnë të gjitha rrethanat në momentin e paraqitjes së kërkesës me urgjencën dhe dhembshurinë që kërkojnë situata të tilla. Ata vendosin në bazë të kornizës ligjore të DhSK-së dhe standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.