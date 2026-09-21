“Jam munduar ta bind Rrahmanin”, Franco Foda flet për situatën në Kombëtare

Trajneri i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda është paraqitur në konferencë për media para ndeshjeve të UEFA Nations League.
Ai foli për gjithë situatat në Kombëtare, duke e përmendur poashtu edhe pensionimin e Amir Rrahmanit, Valon Berishës, Fidan Alitit dhe Florent Hadergjonaj, shkruan Indeksonline
Poashtu, Foda foli edhe për ndeshjet e ardhshme, sidomos asaj ndaj Irlandës dhe Austrisë, ish-kombëtares së tij.
Ndeshja ndaj Irlandës:
“Cdo ndeshje kemi dëshirë të fitojmë. Kemi disa mungesa, disa janë tërhequr, disa janë lënduar. Për ditët e radhës do të bëjmë një ekip të mirë, një ekip që ka uri për fitore.
“Përparësi ndaj Irlandës është që ne do luajmë në shtëpi, para tifozëve tonë.
Mungesa e lojtarëve dhe situata e Amir Rrahmanit:
“Po sigurisht që na mungojnë, lojtarë me përvojë. Kemi Rexhbecaj dhe Muslija që mungojnë shkaku i lëndimeve. Por kemi lojtarët tjerë që unë i kam ftuar dhe kam besim 100 për qind. Edhe me këtë lojtarë do të kemi paraqitje të mira. Ky është futbolli, ka lëndime, ka tërheqje. Këto largime janë të mira, për lojtarët e rinj, që të vijnë të tregojnë vetën në Kombëtare.
“Po kemi biseduar me Amir Rrahmanin. Sigurisht që detajet që i kemi biseduar mbeten mes nesh. Kam tentuar t’ia ndërrojë mendjen, por nuk ka pranuar. I urojmë të gjitha të mirat në të ardhmen e tij.
Situata e Florent Hadergjonaj:
“Florent Hadergjonaj nuk më ka kontaktuar. Vendimin e tij e kam marrur vesh përmes mediave. Por edhe vendimin e tij duhet të pranojmë. Të gjithë lojtarët unë i përkrahi. Nuk e di pse është tërhequr. Unë i uroj të gjitha të mirat për të ardhmen.
“Ne duhet të fokusohemi te këta lojtarë që janë këtu. Lojtarët që janë në dispozicion, duhet të luajë me zemër për Kosovën. Të gjithë duhet ta japin më të mirën.
“Të gjithë duhet të kuptojnë, që edhe pse ftohesh mund edhe të mos luash”, u shpreh Franco Foda
Kujtojmë që Kosova gjatë këtij cikli do t’i zhvillojë katër ndeshje, dy me Austrinë, një me Irlandën dhe Izraelin.