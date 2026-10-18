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Janë kthyer në ‘armë’ gjatë protestës kundër qeverisë, Rama nxjerr fadromat për të hequr gurët nga bulevardi

Ditën e sotme, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” kanë dalë fadromat, të cilat po heqin gurët nga trotuari.

Ndërhyrja vjen disa ditësh protestash studentore, të shoqëruara me tensione dhe përplasje me forcat e rendit. Gurët janë përdorur nga të rinjtë si një “armë” në shenjë revolte kundër qeverisë.

Kujtojmë që ata protestojnë prej ditësh duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Fillimisht e nisën revoltën e tyre para ministrisë së Arsimit, ndërsa më pas u zgjerua nëpër kryeqytet, duke prekur institucione shtetërore dhe biznese të ndryshme. /panorama

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