Japonia do të përdorë inteligjencën artificiale për t’u mësuar fëmijëve japonishten mes mungesës së stafit

Japonia do të përdorë inteligjencën artificiale gjenerative për t’u mësuar gjuhën japoneze fëmijëve me prejardhje të huaj, transmeton Anadolu.
Siç raporton Kyodo News, ky veprim vjen mes mungesës së mësuesve që mund të flasin gjuhë të tilla si portugalishtja, kinezishtja dhe spanjishtja.
Pritet të përgatiten udhëzime për të përdorur inteligjencën artificiale për të miratuar metoda efektive të mësimdhënies për lëndë të tjera përveç mësimdhënies në japonisht.
Ministria e Arsimit planifikon të krijojë një sistem që kombinon aplikacionet e përkthimit të mundësuara nga inteligjenca artificiale gjenerative me mësimdhënien online për të edukuar të gjithë nxënësit pavarësisht nga prejardhja e tyre.
Thuhet se ministria po planifikon të përfshijë shpenzimet përkatëse të planit në kërkesën e saj buxhetore për vitin fiskal 2026, i cili fillon prillin e ardhshëm, për të finalizuar udhëzimet brenda vitit.
Deri maj të vitit 2023, në sistemin shkollor publik ishin të regjistruar rreth 69 mijë nxënës që kishin nevojë për mësimdhënie në gjuhën japoneze, duke shënuar numrin më të lartë që nga viti 1991.
Megjithatë, afër 10 për qind e tyre aktualisht nuk marrin mbështetje në gjuhën japoneze as gjatë orëve të mësimit, as pas shkollës.