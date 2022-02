Japonia lehtëson kontrollet e ashpra në kufi si pasojë e COVID-19

Japonia ka njoftuar të enjten se do të lehtësojë kontrollet e saj të ashpra kufitare për COVID-19, duke rritur numrin e njerëzve që lejohen të hyjnë çdo ditë dhe duke reduktuar kërkesat e karantinës pas kritikave se politika e saj aktuale është joshkencore dhe ksenofobike.

Kryeministri japonez, Fumio Kishida, ka thënë se nga 1 marsi, kufiri ditor i hyrjes do të rritet në 5,000, duke përfshirë shtetas japonezë dhe rezidentë të huaj, nga 3,500 aktual. Vendimi është një lajm i mirë për studiuesit e huaj, studentët dhe udhëtarët e biznesit që nuk kanë qenë në gjendje të hyjnë, por kjo nuk mbulon edhe turistët.

“Nuk është realiste të lehtësohen masat menjëherë,” ka thënë Kishida. Ai ka shtuar se Japonia do të vendosë se kur të fillojë të lejojë turistë të huaj, ndërsa gradualisht do të zgjerojë hyrjet e joturistëve. Ai nuk dha një afat kohor.

Ai tha se kërkesat e karantinës për hyrjet me teste negative për COVID-19 dhe një injeksion përforcues do të shkurtohen në tre ditë nga shtatë ditët aktualisht, dhe ata nga zonat me pak raste Omicron mund të kalojnë izolimin.

Japonia ka ndaluar pothuajse të gjithë hyrjen e të huajve jorezidentë që nga fillimi i pandemisë. Vendi, i cili pa një rënie të ndjeshme të infeksioneve në vjeshtë, njoftoi shkurtimisht një lehtësim në nëntor, por shpejt e ktheu atë vendim pasi varianti Omicron u shfaq në vende të tjera. /koha