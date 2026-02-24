Japonia: SHBA-ja të respektojë marrëveshjen tregtare mes planit të ri tarifor

Japonia kërkon nga SHBA-ja të sigurojnë trajtim të drejtë sipas një plani të ri tarifor dhe të mos e trajtojë Tokion më pak të favorizuar sesa sipas marrëveshjes dypalëshe tregtare të vitit të kaluar, transmeton Anadolu.
Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Industrisë së Japonisë, Ryosei Akazawa e ngriti çështjen gjatë një telefonate të hënën me Sekretarin e Tregtisë të SHBA-së, Howard Lutnick, sipas “Kyodo News”, duke cituar ministrinë e tregtisë.
Sipas një marrëveshjeje të arritur në korrik, Washingtoni ra dakord të vendosë tarifë reciproke prej 15 për qind për mallrat japoneze, përfshirë automjetet, në këmbim të premtimit të Tokios për të investuar 550 miliardë dollarë në SHBA.
Të dyja palët riafirmuan angazhimin e tyre për të zbatuar marrëveshjen “shpejt dhe sinqerisht”, tha raporti.
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi tarifë të re gjithëpërfshirëse prej 10 për qind sipas një kuadri ligjor të veçantë pasi Gjykata Supreme e SHBA-së rrëzoi politikën e tij të mëparshme të tarifave gjithëpërfshirëse të premten. Të hënën, ai tha se norma e re globale e tarifave do të rritet në 15 për qind.
Akazawa paralajmëroi se Japonia mund të përballet me barrë shtesë tarifore nëse norma më e lartë vendoset në mënyrë të njëanshme.
Megjithatë, pritet që eksportet bujqësore japoneze, të tilla si çaji i gjelbër dhe mishi i viçit, të mbeten subjekt i niveleve ekzistuese të tarifave.