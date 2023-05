Japonia vë në gatishmëri mbrojtjen raketore pas kërcënimeve nga Koreja e Veriut

Japonia vuri në gatishmëri mbrojtjen e saj raketore balistike të hënën dhe u zotua të rrëzojë çdo predhë që kërcënon territorin e saj, pasi Koreja e Veriut e njoftoi atë për një lëshim të planifikuar satelitor midis 31 majit dhe 11 qershorit.

Koreja e Veriut, një vend me aftësi bërthamore, pretendon se ka përfunduar zhvillimin e satelitit të saj fillestar të mbikqyrjes ushtarake dhe udhëheqësi i vendit, diktatori Kim Jong Un, ka autorizuar aranzhimet përfundimtare për nisjen e tij.

Ky do të shënonte avancimin më të fundit nga Koreja e Veriut në një sekuencë lëshimesh raketash dhe eksperimentesh me armë gjatë muajve të fundit, duke përfshirë testimin e një rakete balistike ndërkontinentale me lëndë djegëse.

Sipas një zëdhënësi të Ministrisë së Mbrojtjes së Japonisë, Tokio parashikon që Koreja e Veriut do të lëshojë raketën që do të transportojë satelitin e saj mbi ishullin jugperëndimor të Japonisë, ngjashëm me një incident të mëparshëm në vitin 2016.

Ministria e Mbrojtjes e Japonisë lëshoi një deklaratë duke pohuar se do të ndërmarrin veprime kundër raketave balistike ose çdo rakete tjetër që konfirmohet se zbarkohet brenda territorit të tyre.

Deklarata gjithashtu përmendi se Japonia do të përdorte ose raketën standarde-3 (SM-3) ose raketën Patriot PAC-3 për të kapur dhe shkatërruar një raketë të mundshme nga Koreja e Veriut nëse është e nevojshme.

Kryeministri japonez Fumio Kishida, duke folur para gazetarëve, theksoi se lëshimi i çfarëdo rakete nga Koreja e Veriut do të ishte një shkelje e rëndë e rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që denoncojnë aktivitetet e saj bërthamore dhe raketore.

“Ne i bëjmë thirrje Koresë së Veriut që të përmbahet nga lëshimi i raketës”, tha zyra e tij në Tëitter, duke shtuar se do të bashkëpunojë me SHBA-në, Korenë e Jugut dhe vende të tjera.

Koreja e Jugut iu bashkua Japonisë duke i bërë thirrje veriut të izoluar që të anulonte planin, të cilin e përshkroi si “të paligjshëm”.

“Nëse Koreja e Veriut vazhdon me këtë plan, ajo do të paguajë çmimin për të dhe do të vuajë”, tha një zëdhënës i ministrisë së Jashtme të Koresë së Jugut.

Koreja e Veriut është përpjekur disa herë të lëshojë satelitët e “vëzhgimit të tokës”, nga të cilët dy duket se janë vendosur me sukses në orbitë, më i fundit në vitin 2016.

Në maj, udhëheqësi i saj, Kim, inspektoi një strukturë satelitore ushtarake, tha agjencia shtetërore e lajmeve KCNA.

Media shtetërore e Koresë së Veriut ka kritikuar planet e Japonisë, Koresë së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara për të ndarë të dhëna në kohë reale mbi lëshimet e raketave të saj, duke i karakterizuar ato si “masa të liga” për të forcuar bashkëpunimin ushtarak. /rel