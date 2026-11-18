Jeep ka nxjerrë në ankand një model të veçantë të Wrangler Commando 392, me fuqi prej 705 kuaj-fuqish, ndërsa të gjitha të ardhurat nga shitja do t’i dhurohen organizatës United Service Organizations (USO), e cila mbështet ushtarakët amerikanë dhe familjet e tyre.
Kompania kishte prodhuar gjithsej 250 njësi të Wrangler Commando 392, prej të cilave 249 ishin rezervuar ekskluzivisht për pjesëtarët e kualifikuar të ushtrisë amerikane dhe veteranët. Njësia e fundit është nxjerrë në ankand dhe mund të blihet nga kushdo që merr pjesë në ofertim.
Ankandi nisi më 11 nëntor 2026 dhe do të zgjasë deri më 22 nëntor në platformën Bring a Trailer. Sipas raportimeve të Mopar Insiders, shitja nuk ka çmim minimal të përcaktuar, që do të thotë se automjeti do t’i shitet ofertuesit më të lartë, pavarësisht shumës së arritur.
E gjithë shuma e ofertës fituese, së bashku me tarifën e blerësit që merr platforma Bring a Trailer, do t’i kalojë organizatës USO.
Për 249 automjetet e rezervuara për ushtarakët dhe veteranët ishin paraqitur më shumë se 4.700 aplikime. Për njësinë e fundit, Jeep zgjodhi një qasje të veçantë: prodhoi edhe një automjet, i dha një pamje tjetër dhe vendosi që të ardhurat nga shitja të shërbejnë për një qëllim humanitar.
Drejtori ekzekutiv i Jeep, Branden Coté, tha se automjeti i fundit synon të nderojë personat që shërbejnë në ushtrinë amerikane dhe të mbledhë fonde për një organizatë që prej brezash mbështet komunitetin ushtarak.
Modeli i nxjerrë në ankand është lyer me ngjyrë të gjelbër ushtarake, Army Green, dhe mban grafika Commando dhe USO, ndërsa rrotat kanë përfundim bronzi. Kjo pamje e dallon nga 249 njësitë e tjera, të cilat kanë dizajn me motive kamuflazhi.
Çdo Wrangler Commando 392 është i bazuar në modelin katërdyersh Wrangler 392, i pajisur nga fabrika me motor 6.4-litërsh Hemi V8, transmision automatik me tetë shpejtësi dhe sistemin e tërheqjes me katër rrota. Në konfigurimin standard, ky motor prodhon 470 kuaj-fuqi.
Megjithatë, automjeti i ankandit është modifikuar nga Fox Factory Vehicles, e cila ka instaluar një supermbushës Whipple prej 3.0 litrash. Kjo ndërhyrje e ka rritur fuqinë në 705 kuaj-fuqi, pra 235 kuaj-fuqi më shumë se modeli standard.
Ndryshime janë bërë edhe në sistemin e pezullimit. Automjeti është pajisur me ngritje 3.5-inç të pezullimit JKS dhe amortizatorë Fox 3.0 Internal Bypass, të përshtatur për peshën dhe kapjen shtesë të gomave Nitto Ridge Grappler me madhësi 37 inç.
Gomat janë montuar në rrota 17-inç me mbështetje për sistemin beadlock, që mundëson përdorimin e presionit më të ulët gjatë vozitjes jashtë rrugëve të asfaltuara, pa rrezikuar shkëputjen e gomës nga felga.
Jeep së fundmi ka prezantuar edhe projekte të tjera që kombinojnë motorët V8 me platformën Wrangler, përfshirë konceptin Wrangler Scrambler SRT, të shfaqur në panairin SEMA në fillim të këtij muaji.
Megjithatë, ndryshe nga një koncept eksperimental, Commando 392 është një automjet i bazuar në prodhim, i cili do të ketë një pronar të ri pas përfundimit të ankandit më 22 nëntor. /Telegrafi/