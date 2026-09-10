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Jemen: Gra dhe fëmijë mes disa të vrarëve pasi Huthit sulmojnë një kolonë civile që po shkonte drejt Adenit

Disa persona, përfshirë gra dhe fëmijë, u vranë pasi grupi Huthi në Jemen sulmoi një kolonë civile që transportonte dhjetëra familje të zhvendosura drejt qytetit jugor Aden, raportoi të enjten televizioni shtetëror Al-Joumhouriya, transmeton Anadolu.

Televizioni raportoi se kolona po transportonte familje nga Hajsi, Al-Haukhah dhe Mokha drejt Adenit kur u sulmua.

Rreth 15 automjete civile u dogjën në sulm, ndërsa një numër i papërcaktuar personash u vranë dhe u plagosën, përfshirë gra dhe fëmijë, shtoi televizioni.

Nuk kishte menjëherë detaje të tjera për numrin e viktimave.

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